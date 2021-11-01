"التحرش بابنة نشوى مصطفى وإعياء 47 سائحًا بفندق في الغردقة".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:



شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

"الدخان الأسود غطى رمسيس".. حريق هائل بجراج مدرسة العائلة المقدسة

شب حريق هائل منذ قليل، داخل جراج خاص بمدرسة العائلة المقدسة بالقرب من ميدان رمسيس.

بسبب وجبة عشاء.. النائب العام يأمر بالتحقيق في إعياء 47 سائحًا بفندق في الغردقة

أمر النائب العام، المستشار حماده الصاوي، بالتحقيق في إعياء 47 سائحًا في فندق بالغردقة، بعد تناولهم وجبة عشاء ونقلهم جميعا للمستشفى.

في حضور الأم والجدة.. طفلة تروي تفاصيل تحرش مُسن بها 4 مرات بالجيزة

روت طفلة تفاصيل تحرش مسن بها لأكثر من مرة بمناطق مختلفة بمحافظة الجيزة.

نشوب حريق داخل عقار مملوك لوزير المالية الأسبق بمصر القديمة

تجري قوات الحماية المدنية بالقاهرة، محاولات للسيطرة على حريق شب داخل عقار مملوك لوزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي.

مطواة في المدرسة.. النيابة الإدارية تحقق في واقعة طالبات بور فؤاد

تباشر النيابة الإدارية ببورفؤاد التحقيقات في بلاغ إدارة بورفؤاد التعليمية بشأن واقعة تصوير مقطع ڤيديو بإحدى المدارس التجارية بنات ببورفؤاد، تظهر فيه إحدى الطالبات وهي تحمل سلاحًا أبيض "مطواة" وبجوارها طالبة أخرى وتوعدهما لزميلة لهما بالتعدي عليها وذلك بمقر المدرسة وأثناء اليوم الدراسي الثلاثاء 19 أكتوبر.

وصلت لـ15 سنة.. أحكام بالسجن المشدد لـ11 متهما في قضية "المرابطون 2"

أصدر الدائرة الأولى "إرهاب"، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، أحكامًا ما بين البراءة والسجن المشدد 15 عامًا على 11 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"المرابطون 2".

المتهمون بالتحرش بابنة نشوى مصطفى: "اختلفنا على أولوية المرور"

أدلى المتهمون بالتحرش بابنة الفنانة نشوى مصطفى، بأقوالهم حول الواقعة.

صفعة على الوجه وجثة.. تجديد حبس المتهم بقتل "مسن الزيتون"

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزيتون، اليوم الأحد، حبس عاطل لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامه بقتل مسن إثر تعديه عليه بالضرب؛ بسبب خلافات الجيرة.