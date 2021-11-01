شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: زيادة إنتاج المحصول للمزارعين المستخدمين للرى الحديث بنسب 30 و 40% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الرى، أن أنظمة الرى الحديث واستخدامها فى الرى الحقلى أمر شديد الأهمية ويتضمن فائدة كبيرة سواء للمزارع أو فى ترشيد المياه المستخدمة في الزراعة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الرى، في تصريحات لبرنامج آخر ساعة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية خلود زهران، أن استخدام الرى الحديث يقلل ويرشد استخدام المياه في عملية الرى، موضحا أن جميع المزارعين الذين استخدموا الرى الحديث حدث لهم زيادة إنتاجية للمحصول بنسب 30 و40 % بجانب جودة المحاصيل المزروعة وبعض المزارعين أصبحوا يصدرون للخارج بجانب توفير التكلفة في الزراعة.

ولفت المتحدث باسم وزارة الرى، إلى أن المزارع الآن من خلال الرى الحديث يقلل الأموال المدفوعة قبل الزراعة ويزيد من إنتاجية المحصول، مشيرا إلى أنه خلال العام الماضى تم تحويل مليون فدان للرى الحديث.