شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تعلن تعيين الدكتور محمد صافى عميدا لكلية الحقوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور القرار الجمهوري بتعيين الدكتور محمد صافي يوسف محمد عميدا لكلية الحقوق بجامعة عين شمس لمدة ثلاث سنوات.

تخرج الدكتور محمد صافى من كلية الحقوق جامعة عين شمس عام 1993م، وعُين معيدا بقسم القانون الدولى العام بها فور تخرجه، وحصل على درجة الماجستير عام 1995م، ودرجة الدكتوراه عام 2001م من جامعة باريس (10) بدولة فرنسا بتقدير "مشرف جدا مع تهنئة لجنة التحكيم والتوصية بنشر الرسالة بدون تعديل"، وتدرج فى العمل الأكاديمى بالكلية إلى أن شغل درجة "أستاذ دكتور" عام 2011م.

وله العديد من المؤلفات والبحوث العلمية المنشورة فى مختلف موضوعات القانون الدولى العام وقانون المنظمات الدولية، والتى أهلته للحصول على جائزة جامعة عين شمس للبحوث الممتازة عام 2005م، وجائزة الدولة التشجيعية فى العلوم القانونية عام 2007م، وشغل عضوية اللجنة العلمية الدائمة لترقيات الأساتذة والأساتذة المساعدين فى القانون الدولى فى دورتها الحالية (2019-2022م)، وعضوية هيئة التحرير لمجلات علمية مرموقة منها مجلة جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية، والمجلة الدولية للفقه والقضاء والتشريع التى يصدرها نادى قضاة مصر.

وقد شغل مناصب جامعية متعددة منها رئاسة قسم القانون الدولى العام بكلية الحقوق جامعة عين شمس، ووكالة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ووكالة الكلية لشئون التعليم والطلاب، ورئاسة اللجنة الدائمة لمجلس شئون التعليم والطلاب بالجامعة، والعمل مستشارا قانونيا لدى العديد من هيئات ومؤسسات الدولة منها معهد تيودور بلهارس للأبحاث، وهيئة الطاقة الذرية، وهيئة المواد النووية، ومعهد بحوث البترول المصرى، ومعهد التخطيط القومى، وتمثيل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى بعض اجتماعات اللجنة الوطنية للقانون الدولى الإنسانى، والعمل عضوا بشعبة الضوابط العامة والتشريعات بمجلس بحوث أخلاقيات البحث العلمى التابع لأكاديمية البحث العلمى بالوزارة.