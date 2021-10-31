شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تسترد 230 فدان أراضى أملاك دولة بالواحات البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة أنه تم استرداد أراضي أملاك الدولة بمركز الواحات البحرية، وذلك بالمرحلة الثانية ضمن الموجة الثامنة عشر، حيث تمت إزالة 7 منشآت مبنية من بلوك الحجر الجيري وغير مسكونة، وعدد 2 غرفة بمنطقة القحيف بقرية منديشة ومنطقة فجة الحارة بمركز الواحات البحرية علي مساحات 230 فدانا زراعيا.

كما تمت إزالة أسوار من جريد النخيل بأطوال مختلفة وتشوينات ترابية، وواصلت الحملة أعمالها بإزالة فورية على مساحة 256 م2 عبارة عن 2 شقة سكنية غير مسقوفة بمنطقة القحيف بقرية منديشة.

تأتي حملات الازالات في إطار التصدي لكل متعدي علي اراضي أملاك الدولة وفرض هيبة الدولة والحفاظ علي أراضيها، في اطار تنفيذ تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتصدي لكل مخالف و ازالة كافة التعديات علي اراضي أملاك الدولة وتحت إشراف الدكتور صبري شاكر رئيس مركز ومدينة الواحات البحرية.