شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: سنعمل على تطبيق توصيات احتفالية يوم المدن العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ميمونة الشريف المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للستوطنات البشرية "الهابيتات"، مؤتمرا صحفيا منذ قليل فى ختام احتفالية يوم المدن العالمى المقامة بالأقصر.

وأكد وزير التنمية المحلية، أهمية احتفالية يوم المدن العالمى التى أقيمت في الأقصر على مدار يومين، وأهمية موضوعها "تكيف وتعزيز قدرات المدن لمقاومة التغيرات المناخية"، الذى يهم ويمس دول العالم أجمع قائلا: "دول العالم فى موقف صعب الآن بسبب التغيرات المناخية".

ولفت شعراوى إلى مشاركة نحو 1200 مدينة فى احتفالية يوم المدن العالمى ومنها عدد من المدن شاركت مع مصر عبر "الفيديوكونفراس"، مؤكدا أن ذلك يؤكد أهمية هذه الاحتفالية وموضوعها، وأن مصر ستسعى مع برنامج الأمم المتحدة للستوطنات البشرية "الهابيتات"، لتطبيق وتنفيذ توصيات الجلسات التى شهدتها الاحتفالية على مدار يومين.

واستضافت محافظة الأقصر على مدار يومين احتفالية يوم المدن العالمى بعد تنافس مدينة الأقصر مع العديد من المدن العالمية لاستضافة هذا الحدث ، الذى حضره وفود من عدة دول تضم مسئولين ووزراء ومحافظين وعُمد من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى ميمونة محمد شريف - وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وقيادات المنظمة وعدد من رؤساء مكاتب الأمم المتحدة العاملة فى مصر والبنك الدولى ورئيس مفوضية الاتحاد الأوروبى وبعض السفراء الأجانب المعتمدين بالقاهرة.