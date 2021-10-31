شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: دعم 70 ألف طالب خلال العام الحالى ضمن تكافل وكرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور ياسر عبد السلام مدير العمليات الميدانية برنامج تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعى أن البرنامج يستهدف دعم الأسر الأكثر احتياجا، موضحا أن برنامج تكامل دعم نقدى يشترط على الأسرة أن تساهم فى التنمية وأن أبناء الأسرة ليس ملك الأسرة، ولكن ملك الدولة، فالطفل إما يكون إيجابيا أو سلبيا وتكافل يستهدف أسر لديها أطفال وتستهدف تنمية الأطفال سواء صحيا أو تعليميا.

وأضاف مدير العمليات الميدانية برنامج تكافل وكرامة بوزارة التضامن، في تصريحات لبرنامج الصدى، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن البرنامج يستهدف تخريج مجتمع سليم والمجتمع السليم يبدأ من الطفل، متابعا: نهتم بالمرأة وهى حامل والتغذية الصحية للطفل والأم ودعم الأسرة من النواحى الصحية.

وتابع مدير العمليات الميدانية برنامج تكافل وكرامة بوزارة التضامن: تم إضافة فئة جديدة وهى طلاب الجامعات، موضحا أن هناك 70 ألف طالب سيتم دعمهم خلال العام الحالي بالمصروفات الدراسية ومنحة لكل طالب جامعى 200 جنيه تخرج من الثانوية، حيث كان يحصل في المرحلة الثانوية على 140 جنيه ولكن ستزيد 200 جنيه في الجامعة، بجانب تدشين قاعدة بيانات للفقر داخل جمهورية مصر العربية.

وقال مدير العمليات الميدانية برنامج تكافل وكرامة بوزارة التضامن، إن هناك 4,5 مليون أسرة من العمالة غير المنظمة سيتم خلال المرحلة المقبلة استهدافهم ضمن دعم تكافل وكرامة ووضع برامج حماية مناسبة لهم.