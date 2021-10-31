شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: لدينا استراتيجية وطنية محددة الأهداف والأليات لمواجهة التغيرات المناخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المهندسة سماح صالح رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة البيئة، أن كل القطاعات داخل الدولة لديها خطط استراتيجية خاصة بواجهة التغيرات المناخية، موضحة أنه بسبب أزمة فيروس كورونا وانتشاره فإن العالم دشن خطط للاقتصاد الأخضر، موضحة أن مصر قامت بعمل مسودة للتعافى الأخضر يتماشى مع استراتييجية التغير المناخى.

وأضافت رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة البيئة، في تصريحات لبرنامج الصدى، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه لأول مرة يتم تدشين استراتيجية محددة حول ما تفعله مصر لمواجهة التغيرات المناخية، حيث نتحمل مسئولية أن نقود العالم في اتفاقية استراتيجية وطنية محددة الأهداف والبرنامج الزمنى والأليات والتمويل لمواجهة التغيرات المناخية.

وأوضحت رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة البيئة، أن وزارة البيئة تتعامل وتنسق مع كل القطاعات خاصة قطاعات التمويل والتخطيط لبحث وتطبيق سبل تنفيذ الاقتصاد الأخضر ومواجهة التغيرات المناخية.