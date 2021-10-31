شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات يوم المدن.. التعامل مع تغير المناخ مثل فيروس كورونا لتحقيق نتائج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت منذ قليل فعاليات احتفالية يوم المدن العالمى، المقام بمحافظة الأقصر، الذى نظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، على مدار يومي السبت والأحد 30 و31 أكتوبر، بمدينة الأقصر، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، وبحضور عدد من مسؤولين ووزراء عدة دول.

وفيما يلى أبرز توصيات احتفالية يوم المدن العالمى بالأقصر:

• الالتزام بالتعافي الصحي والأخضر والعادل من COVID-19.

• جعل مؤتمر الأطراف 26 "مؤتمر الأطراف الصحي" ، مع وضع الصحة والعدالة الاجتماعية في قلب المناقشات.

• إعطاء الأولوية للتدخلات المناخية ذات المكاسب الصحية والاجتماعية والاقتصادية الأكبر.

• بناء أنظمة صحية قادرة على التكيف مع المناخ ، ودعم التكيف الصحي عبر القطاعات.

• تأكد من تضمين خطط التخفيف

• الانتقال إلى الطاقة المتجددة أمر لا بد منه

• تعزيز التصميم الحضري المستدام والصحي وأنظمة النقل.

• إشراك القطاع الخاص مهم جدا

• الاستثمار في الحلول القائمة على الطبيعة ونماذج الأعمال المبتكرة والتمويل الأخضر هو مفتاح مهم

• إعادة تصميم البنية التحتية بحيث تركز على الطاقة المتجددة

· تعد المدن أماكن مثالية للإبداع والابتكار نحتاج إلى الاستفادة من ذلك ، وقد أظهر Covid19 أنه من خلال الطرق الإبداعية التي تم إنشاؤها لمواجهة الوباء ، تعهدت حاليًا أكثر من 700 مدينة بتحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفرية

· يعكس تاريخ مدينة الأقصر الابتكار والإبداع للحلول الحضرية

· هناك حاجة لوجود تقنيات جديدة أكثر فاعلية واستجابة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمساعدة في الاستجابة للتحديات المناخية ، والتي يجب أن تكون مدفوعة بالطلب ، ومركزة على الناس ، وموافقة عليها مستقبلاً.

· ينبغي إدراج الاعتبارات المناخية في عملية التخطيط الحضري ، التي تشجع الشراكات مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ، وتعزز المعرفة والبحوث المحلية وتستفيد منها ، لتصميم وبناء مدن أكثر إبداعًا ومرونة. يجب أن يكون هذا مصحوبًا ببناء القدرات المناسب للإدارة العامة على المستوى المحلي

· يجب أن تضع المجتمعات الرئيسية وجهات نظرها معًا لتقديم منظور أكثر شمولية وسلسلة قيمة كاملة نحو الوصول إلى حل مبتكر ، مع إيلاء اعتبار خاص وتركيز على المجتمع / المجموعات الجغرافية الفقيرة والمهمشة.

· هناك حاجة إلى البرمجة القائمة على النتائج ، وبالتالي يجب توفير الحوافز المناسبة.

· نحتاج إلى التوقف عن إنشاء معايير تستند إلى يقين صارم لأن عدم اليقين هو حقيقة نعيش فيها ،

· التحضر المحكوم جيدًا هو حجر الزاوية للتخفيف من الآثار السلبية لتغير المناخ يجب تنفيذ نهج من أسفل إلى أعلى ومن أعلى إلى أسفل من أجل ضمان أن تكون جميع الحلول مستجيبة وقابلة للتنفيذ وقابلة للتنفيذ

· يجب على المجتمع الدولي أن يتعامل مع تغير المناخ بنفس درجة الإلحاح والتركيز كما تم القيام به مع فيروس كورونا لتحقيق نتائج سريعة.