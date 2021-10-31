خبير في شئون البيئة: قمة جلاسكو سيكون لها دور في مواجهة التغيرات المناخية

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مجدي علام، الخبير الدولى في شئون البيئة، إن قمة المناخ التي ستنطلق غدا ولمدة أسبوعين في مدينة جلاسكو بإسكتلندا، قد يكون لها دور في مواجهة التغيرات المناخية، وستكون الأكثر فعالية في مواجهة تلك القضية، بسبب شدة الآثار السلبية على أوروبا وأمريكا.

أضاف علام، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن القمم السابقة أطلقت العديد من الوعود ولكنها لم تنفذ لمواجهة التغيرات المناخية، متابعا: "الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه حكم مصر لديه اهتمام خاص بالبيئة، ويهتم بالمدن الخضراء واستخدام الطاقة النظيفة في الإنشاءات الجديدة".

وأوضح أن مصر أنشأت أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم لإنتاج الطاقة الكهربائية ضمن اتجاهها لاستخدام الطاقة المتجددة في مواجهة التغيرات المناخية، مردفا: "الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بتوجيه أجهزة الدولة لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة والتوسع في المساحات الخضراء في كل أنحاء مصر، كما أن نجاح مصر في الاهتمام بقضية التغير المناخي وآليات مواجهتها من أهم أسباب الموافقة على استضافتها للقمة المقبلة".

تشارك مصر في قمة المناخ التي ستنطلق غدا ولمدة أسبوعين في مدينة جلاسكو بإسكتلندا بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، في ظل التداعيات الخطيرة للتغيرات المناخية على العالم ومعاناة الدول النامية والفقيرة من تلك التداعيات، بما يتطلب دعمها من الدول الصناعية الكبرى.

وتحظى القمة باهتمام عالمى كبير، حيث تتجه أنظار العالم إلى مدينة جلاسكو ، حيث سيبدأ قادة دوليون، الأحد، المشاركة في قمة المناخ التي تستمر على مدار أسبوعين وتناقش الاستجابة الدولية لأزمة المناخ.