شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: كلام مدبولي عن آلية مواجهة تغير المناخ بمؤتمر المدن طبق بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن الكلمة التي ألقاها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، أثناء الاحتفال بيوم المدن العالمى فى مدينة الأقصر، وحديثه عن آلية العمل لمقاومة التغيرات المناخية، تم تطبيقه بالفعل داخل مصر.

أضاف قاسم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن ما يتم في مصر من إقامة مدن تتسم بكونها مستدامة وذكية ويتم لها دراسات تقييم أثر بيئي، وكذلك الأمر التحول في عمليات النقل من الشمعة السوداء إلى الشمعة البيضاء ممثلة في الغاز الطبيعي والطاقة الكهربية لأتوبيسات النقل العام، والتوجه إلى استخدام وحدات النقل الجماعي، لها تأثيرات إيجابية، ونقلت مصر من الإلزام إلى الالتزام البيئي.

وأوضح الدكتور خالد قاسم، أن الدكتورة ميمونة الشريف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، ومن معها سينقلون توصيات مؤتمر اليوم بالأقصر، إلى مؤتمر المناخ العالمي COP 26 للعمل على تبينها كآلية عمل بمسئوليات وفترات تنفيذ، من أجل الوصول إلى الإصحاح البيئة والذى تستهدفه كل المجتمعات بالعالم.