شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علوم سياسية: اهتمام مصر بالاقتصاد الأخضر رشحها لاستضافة قمة المناخ 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية، أن مصر مرشحة لاستضافة القمة المناخية 2022، وهذا يرجع إلى دور مصر، سواء على المستوى الإقليمى أو على المستوى الأفريقى أو المستوى الدولى، بجانب اهتمام مصر سواء على مستوى القيادة السياسية أو المؤسسات بالاقتصاد الأخضر والحفاظ على البيئة من التلوث.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن هذه التحديات البيئية تواجه العالم ككل، ولا تقتصر على دولة أو قارة أو مجموعة من الدول، وأن العالم كله يشكو من التغيرات المناخية وتبعاته، وهذا يتطلب تضافر جهود العالم ككل لمواجهة هذه التحديات.

ولفت أستاذ العلوم السياسية، إلى أن التغيرات المناخية من تبعاتها ارتفاع بدرجة الحرارة وتآكل في طبقة الأوزون وظاهرة التسحر وظاهرة تلوث البيئة والعديد من المشكلات التي تتطلب تضافر الجهود الدولية لمواجهة هذه المشكلة.