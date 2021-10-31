شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بصربيا يهنئ الأطفال المصريين الفائزين بمعرض رسومات فليكا بلانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك سفير مصر لدى صربيا "عمرو الجويلى"، فى افتتاح المعرض الدولي لرسومات الأطفال ذات الحجم الصغير، بقاعة مجلس مدينة فليكا بلانا، موجهاً التهنئة إلى الطفلة المصرية "دانيا الحمامصى" ذات الثمانى سنوات، التي حصلت على الجائزة الثانية من حوالى 5000 عمل فنى من 35 دولة.



لوحة الطفلة المصرية دانيا الحمامصى

وعقد "الجويلى" اجتماعاً مع عُمدة المدينة "إيجور ماتكوفتش Igor Matkovic" لبحث التعاون الثقافي مع البلدية في إطار تعزيز التعاون على مستوى المحليات، مشيراً إلى مبادرات توأمة عدة مدن مصرية مع نظيرتها الصربية. وأبرزت تصريحات سفير مصر في بلجراد للتلفزيون المحلى أن مثل تلك المسابقات الثقافية من شأنها تعزيز التواصل بين المجتمعات، وما يضيف إليها أنها بين الأطفال بما يوطد الصداقة المستقبلية بين الشعوب، ناهيك عن أن مشاركة الأطفال المصريين جاءت بمبادرة منهم ومن مدرسيهم الذين يستحقون التقدير لحرصهم على إتاحة الفرص للطلبة لاكتسب خبرة المشاركة في المسابقات الدولية.

من جانبها، عبرت مديرة المسابقة "سنيزانا جروزدانوفيتش" عن تقديرها لمشاركة عدد من الأطفال المصريين، معربة عن تطلعها لمزيد من الأنشطة المشتركة، حيث دعاها سفير مصر لدى صربيا للترويج لمشاركة موسعة من مدارس صربيا في مسابقة "مصر في عيون أطفال العالم" التي تنظمها وزارة الثقافة المصرية.