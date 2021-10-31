صحة النواب" توصي ببحث مشكلة 7 مستشفيات مغلقة في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق رضوان، بشأن تأخر أعمال تنفيذ مستشفى دار السلام المركزي بمحافظة سوهاج.

وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب عن سوهاج، إن مستشفى دار السلام المركزي، مغلق تحت الإحلال والتجديد منذ شهر سبتمبر عام 2014.

وأوضح أنه في البداية تم تسليم المشروع لإحدى الشركات ولكن لم تستوف حجم الأعمال اللازم، وتم سحب الأعمال وإسنادها لشركة أخرى، والتي قامت بتنفيذ 70% من الأعمال ثم حدث تأثر، وتم سحب الأعمال وإسنادها لشركة تابعة للإنتاج الحربي، بعقد مشروط بتكلفة 362 مليون مليون جنيه، والتنفيذ خلال 18 شهرًا.

وأشار رضوان، إلى أن مشروع المستشفى يضم 40 سريرًا للغسيل الكلوي، و40 سريرًا للعناية المركزة، و40 سريرًا للحضانات، ويتم التنفيذ على مساحة 6300 متر، وإجمالي مساحة المبنى بالكامل 25 ألف و200 متر.

وقال رضوان، إن مستشفى دار السلام المركزي دخلت منظومة التأمين الصحي الشامل، وتخدم 7 مراكز، منهم 5 بمحافظات سوهاج، هي (البلينا، جرجا، العسيرات، المنشاة، أخميم)، ومركزين بمحافظة قنا، هما أبو تشت، ونجع حمادي، لافتًا إلى أن المستشفى دخل أيضًا ضمن مبادرة حياة كريمة.

ولفت إلى أن محافظة سوهاج فيها 11 مستشفى مركزي بينها 7 مستشفيات مغلقة وكأن سوهاج ليست على الخريطة، مطالبًا بسرعة إنجاز الأعمال في مستشفى دار السلام، لتخفيف معاناة المرضي.

وعقبت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، قائلة: "هدفنا كلنا واحد، وهو الارتقاء بالقطاع الصحي في محافظة سوهاج، وكان هناك عدد 6 مستشفيات قائمة بالفعل، ولكن منذ شهر فبراير 2021 هناك دفعة في بعض المستشفيات، ومستشفى دار السلام منذ عام 2014، حدث فيها تعثرات عديدة، وكان جاري فيها أعمال إحلال وتجديد ولكن غير مطابقة لنظام التأمين الصحي الشامل، وحاليًا بدأت بعض الخدمات الصحية مثل الغسيل الكلوي، وننتظر حاليًا رد من الوزارة بأن المواصفات والمقايسات مطابقة، وجاءت مبادرة حياة كريمة التي نفتخر ونعتز بها، والمستشفيات التي دخلت فيها طبقًا للكود".

وقال عبدالرحمن حسن، ممثل إدارة المشروعات بوزارة الصحة: "بالنسبة لمستشفى دار السلام ننتظر حاليًا الرسم المعدل والتصميم، وانتهاء البرنامج الوظيفي من هيئة الرعاية الصحية، وبعدها يتم الإسناد المباشر".

وطالب النائب محمود أبو الخير، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بتشكيل لجنة تنزل على أرض الواقع لتعاين وضع مستشفى دار السلام المركزي، وطلب نسخة من الاعتماد الخاص بالتصميم للمستشفى.

وقال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية، إن اللجنة توصي بتشكيل لجنة تضم النائب طارق رضوان، مقدم طلب الإحاطة، والنائب محمود أبو الخير، وكيل اللجنة، والطب العلاجي وإدارة المشروع ووكيل وزارة الصحة بسوهاج، للنزول والمعاينة للمستشفى، وتقديم تقرير للجنة عن وضع مستشفى دار السلام، والحل، خلال 15 يومًا.

كما أوصت لجنة الشئون الصحية بأن تبحث اللجنة المشكلة وضع السبعة مستشفيات المغلقة بمحافظة سوهاج.