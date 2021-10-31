القائم بأعمال وزيرة الصحة يستعرض حركة الإشغالات في مستشفيات عزل كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الصحة، الموقف الحالي لحركة الإشغال لمستشفيات الفرز والعزل بمستشفيات وزارة الصحة المخصصة لتقديم خدمات الفرز والعزل لحالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية.

وقال عبد الغفار خلال لقاؤه، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، وذلك لمتابعة جهود مواجهة كورونا وتطعيم المواطنين باللقاحات المضادة للفيروس، أن هناك 23 مستشفى مخصصة لهذا الغرض يتوافر بها 2465 سريرا داخليا، و1042 سرير رعاية مركزة، بالإضافة إلى 453 جهاز تنفس صناعي، بينما يوجد بالمستشفيات الجامعية المخصصة لتقديم خدمات العزل الصحي والعلاجي لحالات الإصابة بفيروس كورونا 26 مستشفى، يتوافر بها 1637 سريرا، و700 غرفة رعاية مركزة، و526 جهاز تنفس صناعي.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي مع الدكتور خالد عبد الغفار جهود متابعة تنفيذ المبادرات الرئاسية التي تستهدف الحفاظ على صحة المواطنين المصريين، وكذا مشروع تصنيع مشتقات البلازما، بجانب متابعة مستجدات العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد القائم بعمل وزير الصحة، أن الفترة الحالية تشهد تنسيقا مستمرا بين مسئولي المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة؛ بهدف رفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية.

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