شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى: أرشيف الوثائق الحكومية مؤمن بشكل كامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس هانى محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، إن أرشيف الوثائق الحكومية مؤمن بشكل كامل، مضيفا أنه تم عمل تقييم لأكثر من 60 ألف موظف قبل تدريبهم تمهيدا لانتقالهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى عبر برنامجها صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم تأهيل وتقييم أكثر من 60 ألف موظف لنقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى بداية النقل للعاصمة الإدارية الجديدة بقرار رئيس مجلس الوزراء ولكن هناك يتم تجارب للموظفين.

وتابع أن مصر بدأت في عصر المدن الذكية ومنها العاصمة الإدارية والعلمين وتوجيهات من الرئيس السيسى أن كل مدينة تنشئ يجب أن تكون ذكية، والتي تتحكم فيها بالتكنولوجيا، المدن الجديدة تتعامل بألياف ضوئية، والسيستم المتواجد هيحل محل الأوراق، مؤكدا أننا قاربنا على أرشفة الأوراق لأكثر من مليار مستند إلكترونيا.