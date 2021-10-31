شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: الدول الصناعية أكثر ملوثي البيئة..ومصر طرحت رأيها في تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس تحرير صحيفة الخليج 365، أن التغيرات المناخية تسبب أزمة كبرى لدول العالم، موضحا أن الحرائق والسيول والفيضانات واختلال درجات الحرارة التي يشهدها العالم يدفع الدول الأوروبية لأخذ الحذر واتخاذ التدابير الكافية لمواجهة التغيرات المناخية.

وأضاف رئيس تحرير صحيفة الخليج 365، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن العلماء والمنظمات المحايدة ما زالت تؤكد أن الدول الصناعية الكبيرة هي السبب في أزمة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، وأنهم أكثر الملوثين للبيئة، وأن الدول الفقيرة تدفع الثمن رغم أنها أقل تلويثا للبيئة، ولكن تعانى من السيول وانتشار الأمراض والفيضانات بسبب التغيرات المناخية.

وأوضح رئيس تحرير صحيفة الخليج 365، أن الدول الكبرى لم تلتزم بتوصيات لحماية البيئة هي من فرضتها، والأمم المتحدة تصدر توصيات بشكل دورى ولكن لا يتم الالتزام بها من قبل الدول الصناعية الكبرى، موضحا أن مصر تقوم بدور كبير لحماية البيئة وتطالب الدول الكبرى بأن تلتزم بتوصيات الحفاظ على المناخ وعدم تلويث البيئة.

ولفت الكاتب الصحفى أكرم القصاص، إلى أن مصر على مدار العديد من المؤتمرات الدولية طرحت وجهات نظرها بشكل كبير حول مواجهة التغيرات المناخية والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وسبل تقليل التلوث لذلك تم اخيارها لاستضافة مؤتمر المناخ المقبل.