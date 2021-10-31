شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ مناخ: مصر تتزعم إنتاجية الطاقة الجديدة بالمنطقة لمواجهة تغيرات المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور على قطب أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، أن الدور المصرى كبير للغاية في عملية مواجهة التغيرات المناخية، موضحا أن مصر تتزعم الدول الأفريقية، ومصر ممثل كبير في المنظمة الدولية، كما أن الحكومة المصرية تنتج ما يتوائم مع الطاقة الجديدة والمتجددة، وبالتالي تقلل غازات الاحتباس الحرارى في المنطقة بصفة عامة، وبصفة خاصة في جمهورية مصر العربية.

وأضاف أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن العديد من الدول تتسبب فى خروج انبعاثات كربونية خاصة الدول الصناعية الكبرى وهو ما يكون لها تأثير سلبى على البيئة بصفة عامة ، وتتسبب في التغيرات المناخية التي يشهدها العالم خلال الفترة الراهنة.

وأوضح أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، أن الحكومة في مصر واستخدامها للمدن الجديدة واستخدامها للسيارات البديلة والطاقة الشمسية وطاقة الرياح المطلة على البحر الأحمر، كل هذه الطاقات الجديدة والمتجددة والبديلة للطاقة المستخدمة التي تنتج غازات الكربون ، يجعل مصر تتزعم هذه لمنطقة لإنتاجية الطاقة الجديدة وزعامة موجودة بالفعل خلال الخمس السنوات لمواجهة التغيرات المناخية ، خاصة أن الحكومة المصرية تساهم في تقليل نسب غازات الاحتباس الحرارى في مصر .