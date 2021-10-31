شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل فتح متحف شرم الشيخ مجانا لمدة يوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت ميريام سعيد المشرف العام على مشروع متحف شرم الشيخ، إن استقبال السياح فى متحف شرم الشيخ مع إعلان إدارة المتحف استقبال السياح بالمجان بمناسبة مرور عام على افتتاح المتحف، كان جيدا للغاية.

وأضافت المشرف العام على مشروع متحف شرم الشيخ، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأحد، على برنامج اليوم، والذى تقدمه الإعلامية سارة حازم على فضائية DMC، إن جميع الموجودين فى شرم سعداء بذلك القرار، حيث أعطى إضافة كبيرة لكل الموجودين فى المدينة، وكذلك تقديم معلومات ثقافية سريعة للسائحين فى المدينة، ما يجعلهم يريدون زيارة أماكن سياحية أكثر فى ربوع مصر، والأماكن التى جاءت منها القطع الأثرية الموجودة فى متحف شرم الشيخ.

وأشارت ميريام سعيد المشرف العام على مشروع متحف شرم الشيخ، إلى أن أبرز المقتنيات الموجودة فى متحف شرم الشيخ كثيرة للغاية، ومنها قطع خاصة بتوت عنخ أمون، والتي تعرض عرض مؤقت حتى يعودون إلى المتحف المصرى الكبير من جديد.