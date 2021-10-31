شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تعلن إتاحة محال ومطاعم أسفل محور ترعة الزمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة عن تشغيل أول محل ومطعم بطريق ترعة الزمر أسفل محور الفريق كمال عامر بنطاق محطه نصر الدين بحي العمرانية، وذلك في إطار سعي محافظة الجيزة على فتح افاق عمل جديدة للشباب وتفعيلا لقرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بإنشاء إدارة التسويق لإتاحه مطاعم وأكشاك تجارية لإقامة مشروعات وتوفير فرص عمل للشباب.

وأكدت محافظة الجيزة أنها تراعى في شروط الحصول علي الوحدات ان تكون الرسومات الهندسية للمشروع يراعي فيها ان تنفذ على أعلى مستوى لتعكس المظهر الحضاري للموقع.

كما يتم تدعيم خدمات النظافه والإنارة بمحيط مواقع الوحدات لتوفير المناخ الملائم للمحال والمترددين عليه.

وسوف تشهد المرحلة المقبلة محال جديدة للشباب بذات القطاع ومتاح حاليا العديد من المواقع المميزة للمستثمرين والعلامات التجارية والبرندات لإقامه وحدات وانشطه تجارية خاصه بها وذلك وفقا للضوابط واللوائح المنظمه وللحصول علي الوحدات والاستفسار من خلال إدارة التسويق ومقرها ديوان عام محافظة الجيزة.