شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولة بالأمم المتحدة: أتمني فوز مصر باستضافة المنتدي الحضري 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت والدكتورة ميمونة الشريف المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للستوطنات البشرية "الهابيتات"، إنها تتمنى فوز مصر باستضافة المنتدى الحضرى العالمى فى دورته الثانية عشرة لعام WUF2024"، وذلك بعد نجاحها في استضافة الاحتفال بيوم المدن العالمى فى محافظة الأقصر.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتورة ميمونة الشريف المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للستوطنات البشرية "الهابيتات"، منذ قليل فى ختام احتفالية يوم المدن العالمى المقامة بالأقصر.

وأشارت الدكتورة ميمونة الشريف، إلى أنه لأول مرة يتم عقد الاحتفالية في مصر وهي المرة الأولى فى المنطقة العربية وشمال أفريقيا، قائلة: "أشكر جمهورية مصر العربية على هذه الاستضافة"، مثمنة مشاركة جانب كبير من الشباب واستعراض مشروعات محلية خلال اليوم العالمي للمدن، بالإضافة إلى الرسائل الهامة التي عرضت من الأمين العام ومدير منظمة الصحة ووزير السكان بالصين، حولنا العديد من دلائل علي تاريخ البشرية، معلنة عن مؤتمر دولي حول التنمية الحضرية في يونيو 2022.