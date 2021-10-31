شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين توجه بتكثيف الحملات على الأسواق بالتعاون مع "حماية المستهلك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه أصدر توجيهاته لجميع مديرى المديريات بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، لافتا إلى أن هناك حملات شهرية يتم شنها على الأسواق وتركز تلك الحملات على البؤر التى غالبا ما تشهد تلاعبا فى الأسعار.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، والذى أكد أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار سلسلة اجتماعات روتينية تعقدها اللجنة فى بداية كل دور انعقاد، لافتا إلى أن العالم كله مر بجائحة فيروس كورونا المستجد، الأمر الذى أثر بالتبعية على عجلة الإنتاج.

وأوضح المهندس أحمد سمير، أنه منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد لم تعد مصر أى نقص فى المعروض من السلع الأساسية.