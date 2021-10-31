شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: قرار الرئيس بإلغاء الطوارئ تاريخي وتأكيد على أمن مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن قرار الرئيس بإلغاء مد قانون الطوارئ، يعد إعلانا بأن مصر آمنة وخالية من الإرهاب ما يعطي أمانا للمستثمرين ولكل من يأتي إلى مصر.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده شعراوى، والدكتورة ميمونة الشريف المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للستوطنات البشرية "الهابيتات"، منذ قليل فى ختام احتفالية يوم المدن العالمى المقامة بالأقصر.

وأضاف شعراوى، أن قرار الرئيس بإلغاء مد قانون الطوارئ، يعتبر خطوة مهمة جدا في مصر وقرار تاريخي وستظهر إيجابياته في المستقبل القريب على السياحة والاستثمار في مصر.

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أكد أهمية احتفالية يوم المدن العالمى التى أقيمت في الأقصر على مدار يومين، وأهمية موضوعها "تكيف وتعزيز قدرات المدن لمقاومة التغيرات المناخية"، الذى يهم ويمس دول العالم أجمع قائلا: "دول العالم فى موقف صعب الآن بسبب التغيرات المناخية".

ولفت شعراوى إلى مشاركة نحو 1200 مدينة فى احتفالية يوم المدن العالمى ومنها عدد من المدن شاركت مع مصر عبر "الفيديوكونفراس"، مؤكدا أن ذلك يؤكد أهمية هذه الاحتفالية وموضوعها، وأن مصر ستسعى مع برنامج الأمم المتحدة للستوطنات البشرية "الهابيتات"، لتطبيق وتنفيذ توصيات الجلسات التى شهدتها الاحتفالية على مدار يومين.

واستضافت محافظة الأقصر على مدار يومين احتفالية يوم المدن العالمى بعد تنافس مدينة الأقصر مع العديد من المدن العالمية لاستضافة هذا الحدث ، الذى حضره وفود من عدة دول تضم مسئولين ووزراء ومحافظين وعُمد من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى ميمونة محمد شريف - وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وقيادات المنظمة وعدد من رؤساء مكاتب الأمم المتحدة العاملة فى مصر والبنك الدولى ورئيس مفوضية الاتحاد الأوروبى وبعض السفراء الأجانب المعتمدين بالقاهرة.