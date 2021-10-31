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أب يتهم مسنًا بالتحرش بطفلته في الجيزة: "كان بيصلح لها العجلة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اتهم أربعيني مُسن بالتحرش بطفلته بمركز كرداسة شمال الجيزة.

ورد بلاغ إلى العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر من "رمضان.م"، 44 سنة، يتهم "سيد.أ"، 61 سنة، بالتحرش بطفلته "حلا"، 13 سنة، عدة مرات.

أوضح الأب أن المشكو في حقه اعتدى على طفلته جنسيا أربعة مرات، موضحا "اعتدى عليها مرتين في كرداسة، والمرة الثالثة في أكتوبر والرابعة عند محل دراجات ببولاق.. كان بيصلح لها العجلة بتاعتها".

بالعرض على اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة وجه بضبط المشكو في حقه لسماع أقواله حول الاتهامات الموجهة ضده، وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة للتأكد من صحتها.

تحرر المحضر اللازم وأخطر مدير أمن الجيزة الذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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