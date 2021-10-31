ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شقة سكنية بالمنيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، بندب معمل الأدلة الجنائية لمعاينة حريق داخل شقة سكنية في دائرة القسم مملوكة لوزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، وإعداد تقرير حول أسباب الحريق والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

وتمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة المنيل التابعة لقسم شرطة مصر القديمة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية والسيطرة عليه.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في منطقة مصر القديمة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده للعقارات المجاورة.