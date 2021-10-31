حملة أمنية لضبط تجار المواد المخدرة في الإسكندرية والمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملة أمنية لضبط المتاجرين بالمواد المخدرة بالإسكندرية والمنوفية.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى– الأمن العام) وبالاشتراك مع مديريتى أمن (الإسكندرية- المنوفية) نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم مُتخذَين من دائرتى (قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية- مركز شرطة قويسنا بالمنوفية) مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن بمديرية أمن الإسكندرية ضبط (أحد العناصر الإجرامية - له معلومات جنائية).. حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية وبحوزته (120 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتف محمول).

وفي مديرية أمن المنوفية تم ضبط (شخصين) حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة قويسنا بالمنوفية، وبحوزتهما (كمية لمخدر الآيس "شابو" وزنت 2 كيلو جرام - مبلغ مالى- هاتف محمول).

بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (4,840,000 جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.