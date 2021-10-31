تجديد حبس عاطل بتهمة الاتجار في المخدرات بالزيتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزيتون، اليوم، تجديد حبس عاطل 15 يوماً على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة، وعثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها على عملاءه بدائرة القسم .

وتمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الزيتون، اليوم الأربعاء، من ضبط عاطل عثر بحوزته على كمية كبيرة من مخدر الحشيش، وسلاح أبيض قبل ترويجها على عملائه بدائرة القسم.

كانت البداية بتلقي مباحث القسم بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الزيتون، معلومات سرية بقيام عاطل بالاتجار بالمواد المخدرة واتخاذ من دائرة القسم وكرًا لترويج نشاطه الإجرامي غير المشروع.

وبإجراء التحريات وتكثيف الإجراءات تمكن ضباط مباحث القسم من إلقاء القبض على المتهم -شهرته "الشمندي"- وعثر بحوزته على فرش كبير الحجم من مخدر الحشيش ومبلغ مالي، وهاتف محمول وسلاح أبيض.

وبسؤاله عن مصدر المضبوطات أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والسلاح الأبيض للدفاع، وتم اقتياده إلى ديوان القسم، وتحرر محضر رقم 4043 جنح القسم وأخطرت النيابة للتحقيق.

