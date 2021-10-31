الداخلية تضبط 2182 قضية تهرب ضريبي خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 2182 قضية في مجال التهرب الضريبي، تنوعت ما بين (ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهي - تنفيذ أحكام - تحري مدين).

وبلغت قيمة المبالغ المالية 2٫408٫451٫867 جنيه، قيمة تعاملات مالية مخفاه لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجاري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيفاء الضرائب المستحقة عليها.

كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 4٫270٫921 جنيه.