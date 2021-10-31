شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات..الصحة: بوصول شحنة موديرنا..مصر نجحت فى توفير كل أنواع اللقاحات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم:
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