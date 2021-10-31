شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكندرية أول مدينة بالشرق الأوسط يتم إنارتها بالكهرباء.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت محافظة الإسكندرية منذ أكثر من قرن تشغيل أول وحدة بخارية لتوليد الكهرباء بمعرفة شركة ليبون الفرنسية بمحطة كرموز، وتحديدا عام 1895 أى منذ ما يقرب من 126 عاما، لتصبح أول محطة لتوليد الكهرباء بالشرق الأوسط إلى أن أصبحت الآن عبارة عن مزار سياحي، وفيما يلي أهم المعلومات عن اول محطة كهرباء فى الشرق الأوسط :

1- أنشئت الوحدة البخارية فى عام 1895 أى منذ 126 عاما.

2- تبلغ قدرتها 26 كيلو وات أى ما يعادل تشغيل 5 تكييفات.

3- كانت تستخدم لإنارة المصابيح فقط.

4- كان المشترك يحاسب على عدد المصابيح الموجودة لديه فقط.

5-تم وضعها حاليا في وحدة زجاجية للحفاظ عليها كتراث قديم، وتم إتاحتها لكل الوفود الأجنبية العاملة في مجال الكهرباء لزيارتها.

6- يعد المحامى الفرنسى مانولدى الذى يقطن فى 5 شارع صلاح سالم بالإسكندرية أول مشترك فى إدخال التيار الكهرباء فى 11 مايو 1895.

7-يعتبر البنك العثمانى بالإسكندرية ثان مشترك على مستوى الجمهورية فى نفس العام.

8- جمعية البحارة والجنود "المركز الثقافى اليونانى حالياً" أول جميعة يتم إدخال التيار الكهربائى لها عام 1898.

9- أول مسجد يتم إنارته باستخدام الكهرباء هو مسجد النبى دانيال بالإسكندرية فى 14 يناير عام 1901، والكنيسة الانجلية فى 26 فبراير 1896، وأول قنصلية تشترك فى التيار الكهربائى هى القنصلية الفرنسية بالإسكندرية عام 1898، وكان يتم محاسبة المشتركين بعدد اللمبات وقوتها الموجودة لديهم إلى أن تم تركيب عدادات الكهرباء.