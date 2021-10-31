شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تنعى 3 من أعضائها بعد وفاتهم إثر الإصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت النقابة العامة للأطباء، كل من: الشهيدة الدكتورة سعدية عبد المنعم أحمد محفوظ استشاري جراحة مستشفى المنيرة العام سابقا، والشهيدة الأستاذة الدكتورة جيلان عبد الشافي فضالي أستاذ الباثولوجي بمعهد البحوث جامعة الإسكندرية، والشهيد الدكتور حافظ إلهامي حسين صادق أستاذ العظام جامعة الإسكندرية، والذين توفوا إثر الإصابة بكورونا.

ووجهت النقابة خالص العزاء لأسرهم، ودعت الله أن يرحمهم برحمته الواسعة وأن يُسكنهم فسيح جناته مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى تسجيلها منذ بداية الجائحة نحو (620) شهيدا.

وكانت قد أوضحت الدكتورة إيمان سلامة مقرر اللجنة الاجتماعية بالأطباء، أن عدد أسر شهداء كورونا المستفيدين من دعم النقابة منذ بدء الجائحة بلغ 275 أسرة، بإجمالي مبلغ 11 مليونا و390 ألف جنيه بخلاف أوجه الدعم المقدمة من اتحاد المهن الطبية، مشيرة إلى أن تقديم الدعم للأطباء وأسرهم فى كافة النواحى الاجتماعية هو من أولويات مجلس نقابة الأطباء.