شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية ترسل وفدا إلى غانا ومصر لمتابعة مشروعات المساعدة الإنمائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت كوريا الجنوبية وفدا حكوميا إلى غانا ومصر، وهما شريكان رئيسيان في مشروعات المساعدة الإنمائية الرسمية (ODA)، لتفتيش مواقع مشروعات المساعدة الإنمائية الرسمية وجمع الآراء المحلية.



وقال مكتب تنسيق السياسات الحكومية - اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - إن مدير قسم التعاون الإنمائي الدولي بالمكتب "كيم يونغ-سو" الذي يقود الوفد، من المقرر أن يزور مصر في الفترة من اليوم وحتى يوم 2 نوفمبر المقبل للاجتماع مع المسؤولين الحكوميين المصريين، ومناقشة المجالات الرئيسية للتعاون بين البلدين وإنجازات مشروعات المساعدة الإنمائية الرسمية.



وأشار المكتب إلى أنه من المتوقع أن يجمع "كيم" الآراء المحلية أثناء زيارته إلى الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة، التي استثمرت فيها الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا) 5.83 مليون دولار، والتي تعد نموذجا ناجحا للمساعدة الإنمائية الرسمية مع حصول برنامج التدريب المرتبط بموقع أعمال شركة سامسونج للإلكترونيات بالقرب من الجامعة، على الشعبية الكبيرة بين المواطنين المصريين.



وأوضح أن كيم اجتمع مع مسؤولين غانيين رئيسيين أثناء زيارته إلى غانا يوم 26 من أكتوبر الجاري، وقام بزياراته التفقدية إلى مواقع مشروعات المساعدة الإنمائية الرسمية، حيث أعرب كيم أثناء اجتماعه مع وزير المالية الغاني أوفوري عطا عن رغبته في تعزيز التعاون مع غانا، مشيرا إلى أن غانا التي تقع في موقع رئيسي في غرب أفريقيا لديها إمكانات كبيرة للتنمية على خلفية شغف الشعب الغاني بالتعليم وإرادة البلاد للتنمية.



وقال الوزير أوفوري عطا إنه في حالة توسيع التعاون الإنمائي مع كوريا الجنوبية بشكل أكبر في مجال تكنولوجيا المعلومات فسيكون ذلك مساعدة كبيرة لتنمية بلاده.



وتشير المساعدة الإنمائية الرسمية إلى المنح أو القروض بشروط مريحة التي تقدمها المؤسسات العامة إجمالا لغرض المساعدة في التنمية الاقتصادية والموجهة نحو البلدان النامية.



وحددت كوريا الجنوبية 27 دولة شريكة رئيسية بحاجة إلى التعاون المكثف هذا العام، وقررت تقديم الدعم المكثف لأكثر من 70% من إجمالي حجم المساعدة الإنمائية الرسمية إليها.