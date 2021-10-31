شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تبحث مع قيادات هيئة الثروة السمكية رفع كفاءة أصولها وتطوير البحيرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إجتماعا مع قيادات الهيئة العامة للثروة السمكية في إطار متابعته لأداء الهيئات التابعة للوزارة بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

شدد القصير خلال الاجتماع على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتنمية وتطوير البحيرات المصرية ومنع أي تعديات عليها والازالة الفورية لأي محاولات تعدي، كما أكد على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول التابعة للهيئة خاصة المزارع والمفرخات السمكية غير المستغلة من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منها في زيادة الإنتاجية، وتوفير فرص عمل، وذلك بطرحها للايجار او التشغيل من خلال القطاع الخاص،

كما لفت إلى ضرورة زيادة طاقة المفرخات السمكية لإنتاج الزريعة سواء كانت البحرية أو المياه العذبة لتوفيرها للبحيرات والمزارع .

وأكد على الإسراع في تحصيل مستحقات الدولة لدى الغير واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحافظ عليها وكذلك الإسراع بالانتهاء من منظومة التحول الرقمي والمناطق التابعة لها.

ومن ناحيته، استعرض الدكتور صلاح مصيلحى رئيس هيئة الثروة السمكية نشاط الهيئة خلال العام الماضي وكذلك ما تم من إنجازات فى تأجير المزارع السمكية وتحصيل المديونيات المستحقة وأيضا جهود الهيئة في الارتقاء بمجتمع الصيادين وتقديم خدمات ذات جودة ممتازة للجمهور والسعى نحو تحقيق معدلات تصدير عالية.

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