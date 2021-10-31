مطواة في المدرسة.. النيابة الإدارية تحقق في واقعة طالبات بور فؤاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تباشر النيابة الإدارية ببورفؤاد التحقيقات في بلاغ إدارة بورفؤاد التعليمية بشأن واقعة تصوير مقطع ڤيديو بإحدى المدارس التجارية بنات ببورفؤاد، تظهر فيه إحدى الطالبات وهي تحمل سلاحًا أبيض "مطواة" وبجوارها طالبة أخرى وتوعدهما لزميلة لهما بالتعدي عليها وذلك بمقر المدرسة وأثناء اليوم الدراسي الثلاثاء 19 أكتوبر.

وقيد المستشار إسلام نمر، مدير نيابة بورفؤاد الإدارية، البلاغ بالقضية رقم ٢٩٦ لسنة ٢٠٢١، وإحالتها للمستشارة مروة عادل رئيس النيابة لمباشرة التحقيقات.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان بأن بالعرض على المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بسرعة إنهاء التحقيقات في القضية والعرض عليه فور انتهاء التحقيقات.