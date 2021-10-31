ضبط أسلحة نارية وهيروين في حملة أمنية بمحيط دور رعاية الأيتام بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، توجيه الحملات الأمنية لمكافحة الإتجار في المواد المخدرة وخاصة بمحيط دور رعاية الأيتام بدائرة قسمي شرطة (أول وثان أكتوبر).

أسفرت جهود الحملات عن ضبط (4 أشخاص " لهم معلومات جنائية") وبحوزتهم ( 3 بنادق خرطوش – 3فرد محلي - عدد من الطلقات النارية - كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالي – 5 هواتف محمول – سيارة ).

بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامي والمبالغ المالية من متحصلات البيع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.