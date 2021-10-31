رئيس "النواب" يرفع أعمال الجلسة العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، بعد الانتهاء من مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

ويعاود المجلس عقد جلساته العامة غدًا الإثنين؛ لاستكمال الوارد بجدول الجلسات.

وأرجأ المجلس الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادة؛ حيث يهدف مشروع القانون إلى تعديل المادة (٥٣) منه بإضافة النص على السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة للتدابير إلى القرار الجمهوري الذي يصدر بفرض تدابير لمواجهة الإرهاب في بعض المناطق التي يحددها القرار المشار إليه بالمادة (53)، وذلك كله بهدف مواجهة الأخطار والجرائم الإرهابية من خلال تحقيق المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة لهذه التدابير.

وثمن المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلغاء حالة الطوارئ، قائلًا: "هذا القرار يعكس حالة الاستقرار والأمن التي تعيشها الدولة المصرية".

وأشار الهنيدي إلى أن قرار الرئيس بإلغاء حالة الطوارئ جاء بالتزامن مع قرار إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مضيفًا أن القرار يمثل رسالة للعالم باهتمام الدولة المصرية وصونها حقوق الإنسان.