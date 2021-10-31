شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القاهرة: تسليم محطة الصرف الصحى بالمرج نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية بسرعة الانتهاء من تنفيذ محطة الصرف الصحى الجارى إنشاؤها بمؤسسة الزكاة بالمرج، مشيرا إلى أنه من المقرر الانتهاء منها نهاية العام الجارى، حيث ستخدم عدة مناطق محيطة منها منطقة أبو صير الغربى، وعزبة الجامعة، وخلف الأمن المركزى، ومؤسسة الأحداث، وعزبة سماحة، ومنطقة كمال رمزى.

وأضاف نائب محافظ القاهرة خلال تفقده أعمال تنفيذ المحطة، أن الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى يشرف على مشروع اقامة المحطة والتى تبلغ مساحتها الكلية 2000 م2 بقدرة 40000 م3/يومى ويتم إنشاؤها بتكلفة 65 مليون جنيه، من المتوقع تشغيل المحطة وخط الطرد قبل نهاية العام الجارى، وفتح الخطوط الرئيسية للشبكة بعد الانتهاء من خط الانحدار.

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أكد أنه سيتم ردم عدد كبير من المصارف الملوثة للبيئة بانتهاء أعمال محطة الصرف الصحى من بينها حوض الطويل وأبو حوشان والمصرف البلبيسى ومصرف المؤسسة العقابية مما سيحدث تغييرًا كبيرًا فى حياة المواطنين القاطنين بالمنطقة، كما سيتم إعداد دراسة كاملة لكوبرى محمد نجيب بالمرج لبحث السبل الهندسية والمرورية لحل مشكلة تكدس السيارات عليه، ودراسة إنشاء كوبرى علوى يربط المرج الشرقية بالمرج الغربية.