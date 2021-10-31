شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان مشترك عن مجموعة العشرين حول البيئة والتنمية المستدامة بـ"كوب 26" للتغير المناخي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين اليوم الأحد، خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2021"كوب 26" المنعقد فى العاصمة الإيطالى، ثلاث قضايا رئيسية وهى تغير المناخ والبيئة بالإضافة إلى التنمية المستدامة.

وسيشهد هذا اليوم وهو اليوم الاخير من المؤتمر، إصدار إعلان مشترك من مجموعة العشرين بالتوازى مع حالة التشاؤم التى يعلنها دعاة حماية البيئة، تجاه قدرة دول مجموعة العشرين على الاتفاق على إشارة واضحة وطموحة في محادثات المناخ، كما وستعلن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والمشاركين الآخرين في القمة، مجموعة من الاستنتاجات بشأن الحدث الذي استمر يومين، خلال مؤتمرصحفى بعد الجلسة الختامية .

جدير بالذكر أن مؤتمر المناخ cop26 يعد خطوة هامة للانتهاء من الموضوعات الخلافية للوصول إلى خطة عمل لتحقيق الأهداف المرجوة فى اتفاق باريس للمناخ 2015، كما يهدف المؤتمر إلى مناقشة الموضوعات الخاصة بالتخفيف والهدف العالمى للتكيف والهدف الخاص بتمويل المناخ.