شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: صرف 4,3 مليون جنيه تعويضات لمضارى حريق معرضى بورسعيد وطيبة بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه نظرا لكبر حجم الخسائر الناجمة عن حادث حريق باكيات معرضي بورسعيد وطيبة والذى وقع بمحافظة سوهاج في منتصف شهر يوليو الماضي، تم تيسير الأمور وقواعد الصرف العاجلة لحالات الكوارث والنكبات العامة والفردية.

وأضافت " القباج"، أنه تم زيادة مبلغ التعويض لتصل إلى 35 ألف جنيه لكل مضار بدلًا من 10 آلاف جنيه من التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلي 15 ألف جنيه من بنك ناصر الاجتماعى لكل مضار بما يتناسب مع الضرر الحادث.

وأشارت القباج، إلى أنه فور وقوع الحادث في 11/7/2021 قامت لجنة إغاثة مشكلة من مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة سوهاج بحصر التلفيات والخسائر الناجمة عن الحادث، وتم اتخاذ إجراءات التحري اللازمة لتحديد المضارين ومدى استحقاقهم للتعويضات، موضحة أن عدد المضارين الذين تم صرف مساعدات استثنائية لهم قد بلغ 123 مضارًا بإجمالي مبلغ 4,3 ملايين جنيه مصري.

يذكر أنه قد اندلع حريق في معرضين تجاريين فجر يوم 11/7/2021 ببندر طهطا بمحافظة سوهاج والتهمت النيران جميع محتويات المعرضين من بضائع تجارية متنوعة كالملابس ومستحضرات التجميل والخردوات والمفروشات وأجهزة كهربائية وأدوات المطابخ والمنازل، ووفقاً للجان المشكلة من وزارة التضامن الاجتماعي والغرف التجارية فقد قدرت الخسائر المادية بنحو 4 ملايين جنيه.