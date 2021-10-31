شكرا لقرائتكم خبر عن رصف شارع سوريا وتجميل ميدان الكيت كات بالعجوزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكمل حى العجوزة بالجيزة، برئاسة اللواء ياسر سامى، وضع الطبقة السطحية للأسفلت بشارع سوريا ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي، كما تم زراعة النباتات بالجزيرة الوسطى بميدان الكيت كات بكورنيش النيل، ودهان بلدورات شارع السودان وذلك للحفاظ على الشكل الجمالى.

كما قام قطاع الإنارة بالحى برفع كفاءة شبكة الإنارة بشارع أحمد عرابى خلف فندق أمون، وذلك من خلال تعديل مسار كابلات الإنارة وتركيب كشافات جديدة، وتم الانتهاء من تركيب بلاط إنترلوك وبلدورات أمام مرور سفنكس بشارع أحمد عرابى وذلك لتوسعة الشارع لسهولة الحركة المرورية.

وتم تمهيد شارع عطبرة نتيجة كسر ماسورة، ورفع المخلفات بالكامل، تمهيدا لرصفه، بالإضافة إلى كنس وتجريد و رفع مخلفات أتربة وتراكمات قمامة وأشجار بعدة شوارع بالعجوزة وأرض اللواء منها "ميدان البصرة / ميدان الحجاز / شارع طنطا مع الفالوجا / شارع وادى النيل مع الرشيد / شارع عدن / شارع رامز / شارع دجلة / متفرعات محمود بدر الدين ترسانة".