شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الروم فى احتفال الجالية اليونانية بالعيد الوطنى: افتخروا بالعيش فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك البابا ثيودورس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، للروم الأرثوذكس الجالية اليونانية في احتفالها بالعيد الوطني لليونان.

وجاء ذلك بحضوره القداس الإلهي في كاتدرائية البشارة بالمقر البطريركي بالإسكندرية، وخدم القداس الإلهي السكرتير الأول للمجمع المقدس للبطريركية الأب نيقوديموس توتكاس.

وحضر أيضا القنصل العام لليونان في الإسكندرية أثناسيوس كوتسيونيس، ونائب رئيس الجالية اليونانية في الإسكندرية أندرياس فافياديس، وطلاب مدرسة توسيتسايو اليونانية التاريخية.

ومما قاله البابا ثيودروس في كلمة له: "نحتفل اليوم بشكل متواضع وعاطفي مع اليونانيين في كل مكان بتعدد البلاد المتواجدين فيها بمرور 200 عام على الثورة اليونانية، ذلك كما الإسكندرية ومصر تحتفلان بذكرى عيد 28 أكتوبر".

وفي كلمته لطلبة المدرسة، قال غبطته: "أطفالي، لكم أن تفخرون بالعيش في هذه المدينة الجميلة والمباركة. تحيا اليونان وتحيا مصر، عاشت صداقة شعوب اليونان وقبرص ومصر".