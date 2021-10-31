شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة شباب بتحب مصر تصل إلى جلاسكو للمشاركة فى قمة المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل وفد التحالف الإفريقي للعدالة المناخية إلى المملكة المتحدة للمشاركة في قمة المناخ 26 والتي تعقد في جلاسكو، في الفترة ما بين 30 أكتوبر وحتى 12 نوفمبر.

ويشارك أحمد فتحي، رئيس مؤسسة شباب بتحب مصر، بصفتها المنسق الوطني للتحالف الإفريقي للعدالة المناخية في مصر.

صرح أحمد فتحي رئيس مؤسسة شباب بتحب مصر، والذي يشارك في القمة، بأن العالم يضع آمال كبيرة على قمة المناخ للوصول إلى توصيات للحفاظ على العالم من التغيرات المناخية، وإلتزام الدول الكبرى تجاه القارة الإفريقية.

وأضاف فتحي، أنه يجب على الدول الكبرى مساعدة الدول النامية على التكيف مع التغيرات المناخية، وخاصة مع ظهور حالات الجفاف والأمطار والفيضانات التي تربط بعض الدول النامية وتحديدا الدول الإفريقية، بحاجة إلى التدخل العاجل، لحفظها من الكوارث الناتجة على التغيرات المناخية.

واختتم فتحي، بأن مشاركة المؤسسة تأتي في إطار مشاركتها الدولية في كافة المؤتمرات المعنية بالمناخ والبيئة، منذ عام 2017 وحتى الآن، وتقوم المؤسسة أيضا بعدة فاعليات وأنشطة هامة، وتتشرف المؤسسة بأنها تمثل المجتمع المدني ومصر في مثل هذه التوصيات.

وأقامت مؤسسة شباب بتحب مصر، في الأسبوع الماضي بمحافظة الإسكندرية، في المنطقة ما بين مكتبة الإسكندرية التاريخية، وقلعة قايتباي التاريخية؛ ماراثون، للدراجات بمشاركة 30 مشترك، من أبناء محافظة الإسكندرية، وذلك بالتعاون مع عجل مصر وسايكل إيجيبت، من ضمن فاعليات الـ 15 يوم أنشطة قبل قمة المناخ المنعقدة في جلاسيكو، ويذكر أن المؤسسة هي المنسق الوطني للتحالف الافريقي للعدالة المناخية.