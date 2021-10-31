شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: رصد مبالغ كبيرة لتشجيع الباحثين على النشر الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى ، إن الجامعات المصرية سواء الحكومية أو الأهلية أو الخاصة فى التصنيفات العالمية، مؤكدا أنه بعد أن كان تمثيل الجامعات فى بعض التصنيفات صفر وصلنا إلى 22 جامعة مصنفة عالميا.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى خلال كلمه له باحتفالية التميز فى النشر العلمى المنعقدة الآن بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، أن الجامعات الأهلية أصبحت فى التصنيفات وهى حديثة النشأة وإن كانت معنية بالبحث العلمى ووجودها على الخريطة العالمية للبحث العلمى أصبح مهما.

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، أن هناك مجهودات كبيرة بذلت على مدار 4 سنوات من بنك المعرفة والمجلس الأعلى للجامعات وإدارة الجامعات المصرية التى أمنت بفكرة التنافس ولدينا تميز فى بعض المجالات ونحاول تطوير هذا التميز وتطوير المجالات الأخرى، وصلنا فى مصر أن نكون الدولة رقم 30 من ضمن قائمة تضم 234 دولة وهذا التطور لن يحدث إلا من خلال منظومة تضع هيكل للبحث العلمى الذى يوضع فى المجلات الاكثر انتشارا .

وأشار إلى أن الجامعات عملت على دعم الناشرين وهذا ما فعلته جامعة القاهرة حيث ترصد مبالغ كبيرة جدا للناشرين فى المجالات المتميزة ونفس الفكرة انتقلت لجامعات أخرى ويتم وضع مميزات كثيرة لتشجيع للناشرين فى النشر الدولى .

وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، نعمل على دعم البحث العلمي اخذنا قرار بدعم كل الباحثين وتم رصد مبلغ كبير لدعمهم في البحث العلمي والنشر الدولي في Q1 و Q2، وبفتح المجال للباحثين للاجتهاد ونشر الابحاث دوليًا، ووصلنا لضعف المعدلات العالمية وتعمل على المجالات المهمة والمطلوبة ونقوم بنشر الابحاث لها ودخول الجامعات الاهلية والخاصة هو حراك للتقدم .