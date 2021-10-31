شكرا لقرائتكم خبر عن 1.4 مليار جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بالوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن جهود الوزارة وشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك.

وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم، أنه فى نطاق محافظة الوادى الجديد والتى يبلغ عدد المشتركين الحالي بها حوالى 110 ألف مشترك، تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2021 تنفيذ أعمال توسع واحلال لتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء.

وأضافت أنه تم تنفيذ عدة خطط ومشروعات شملت توسعات وعمليات احلال وتجديد فى شبكة التوزيع بالمحافظة بإجمالي استثمارات تصل إلى حوالى 264 مليون جنيه خلال الفترة تم من خلالها اعمال توسعيه بإنشاء عدد(2) لوحة توزيع جهد متوسط وتنفيذ 492 كم خطوط هوائيه جهد متوسط وتنفيذ 87 كم كابلات جهد متوسط وتوسع فى شبكة الجهد المنخفض بتنفيذ 367 كم خطوط وكابلات جهد منخفض بالإضافة إلى 66 محول جديد، كما تم تنفيذ أعمال إحلال وتجديد وذلك باحلال بشبكة الجهد المتوسط بتنفيذ 211 كم خطوط وكابلات جهد متوسط وإحلال شبكة الجهد المنخفض بتنفيذ 451 كم خطوط وكابلات جهد منخفض بالإضافة إلى تنفيذ سلسله احلال محولات شملت 455 محولا.

وقالت إنه في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بتنفيذ المشروعات المخططة في مبادرة "حياة كريمة"، والتي أطلقها سيادته للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وزيادة معدلات التنمية في القرى الأكثر احتياجاً بمحافظة الوادى الجديد، حيث تم إدراج عدد 25 قرية بمركز الفرافرة بالمرحلة الأولى من المبادرة.

وحول المشروعات القومية والمشروعات المنفذة للغير، أكد شاكر أن الشركة قامت بدراسة وتنفيذ التغذية الكهربية للمشروعات القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمصانع والري وغيره بالمحافظة ، والتي تسهم في تنمية المجتمع وتحقيق حياه أفضل للمواطن ، وبلغت قيمة ما تم تنفيذه من المشروعات المنفذة للغير بمحافظة الوادى الجديد خلال الفترة حوالى 506 ملايين جنيه فعلى سبيل المثال لا الحصر توصيل التغذية الكهربائية لعدد حوالى لعمارات الاسكان الاجتماعى بالمحافظة وتوصيل التغذية الكهربائية لعدد 8 محطة مياه شرب بالإضافة إلى توصيل التغذية الكهربائية لمشروع الانتاج الحيوانى بمدينة الخارجة.

وعن جهود الشركة فى مجال استصلاح الأراضى الصحراوية بمنطقه شرق العوينات، حيث تم الاشراف على توصيل التغذيه الكهربائية لمساحة 50 ألف فدان لصالح جهاز خدمة المشروعات الوطنيه بتكلفة 475 مليون جنيه بالإضافة إلى مساحة (20) الف فدان بتكلفة 190 مليون جنيه، وكان لهذه الأعمال مردود على المواطن حيث تم تحسين مستوي الخدمة المقدمة للعملاء، وضمان استمرارية التغذية بأعلى جودة مع تقليل عدد وفترات الأعطال.

وفيما يتعلق بمجال خدمة العملاء فقد تم الالتزام ببرنامج القراءة الموحد وتصوير قراءة العداد لتحقيق مبدأ الشفافية وضمانة كافة حقوق المواطن لمراقبة استهلاكه والقضاء تماماً على الشكوى من عشوائية القراءة و تجهيز جميع مراكز خدمة العملاء بأحدث الاجهزة وتفعيل المنصة الاليكترونية لخدمات الكهرباء.