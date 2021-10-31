شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على البابا شنودة الثالث فى ذكرى اختياره البطريرك 117 فى تاريخ الكنيسة الأرثوذكسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية اليوم 31 ، بذكرى اختيار البابا شنودة الثالث البطريرك 117 فى تاريخ الكنيسة الأرثوذكسية، والذى تم عام 1971.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن قداسة البابا شنودة الثالث الراحل.

ولد البابا شنودة باسم نظير جيد روفائيل، وفى 3 أغسطس عام 1923، شغل منصب بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وسائر بلاد المهجر، حتى رحل في 17 مارس 2012.

والتحق البابا شنودة بجامعة فؤاد الأول، في قسم التاريخ، وحصل على الليسانس بتقدير، ممتاز عام 1947، وفي السنة النهائية بكلية الآداب التحق بالكلية الإكليريكية، وبعد حصوله على الليسانس بثلاث سنوات تخرج من الكلية الإكليريكية وعمل مدرسًا للتاريخ ثم عمل ضابطً برتبة ملازم بالجيش.

وفي عام 1954، ورسم راهبًا باسم انطونيوس السرياني، وعقب سنة من رهبنته تمت سيامته قسًا. وأمضى 10 سنوات في الدير دون أن يغادره، ثم عمل سكرتيرًا خاصًا للبابا كيرلس السادس في عام 1959، رثم ُسِمَ أسقفًا للمعاهد الدينية والتربية الكنسية، وكان أول أسقف للتعليم المسيحي وعميد الكلية الاكليريكية، وذلك في عام 1962.