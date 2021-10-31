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‎أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:-

 

‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 5.5 جنيه للكيلوجرام.

‎‏‎- البطاطس 8.5 جنيه.

‎‏‎- البصل الأبيض 4.25 جنيه.

‎‏‎- البصل الأحمر بـ 4.25 جنيه.

‎‏‎- الكوسة بـ 6 جنيهات .

‎‏‎- الجزر بـ 9 جنيهات.

‎‏‎- الخيار بـ 7.5 جنيه.

‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات.

‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 6.5 جنيه.

‎‏‎الباذنجان العروس بـ6.5 جنيه

‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 7 جنيهات.

‎‏‎- الفلفل الألوان بـ19 جنيها.

‎‏‎- الليمون بـ 8 جنيهات.

‎الجوافة بـ9 جنيهات.

‎بلح بارحى بـ34 جنيها.

‎‏‎‏‎‏‎كمثرى لبنانى بـ25 جنيها.‎‏

‎‏‎تفاح أحمر إيطالى بـ28 جنيها.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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