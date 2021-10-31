شكرا لقرائتكم خبر عن البطريرك الشرفى للأقباط الكاثوليك فى مصر يزور معهد التربية الدينية بسمالوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن كل من صاحب الغبطة البطريرك الكاردينال الأنبا أنطونيوس نجيب، البطريرك الشرفي للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر وصاحب النّيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، تفقدا، طلبة معهد التربية الدينية بالإيبارشية.

وكان في استقبالهما الأب عمانوئيل عبدالله، وكيل المطرانية، والأب سعيد لوقا، مدير معهد التربية الدينية بالإيبارشية، والأب شنودة يواقيم، راعي كنيسة السيدة العذراء بطوه، والشماس الإكليريكي عاطف غالي، وذلك في إطار اليوم الرياضي للطلبة بمبنى الخدمات والتكوين بسمالوط.

وألقى الأنبا باسيليوس كلمة تشجيعية على الطلبة، كما نال طلبة المعهد بركة وصلاة غبطة أبينا الكاردينال الأنبا أنطونيوس نجيب.