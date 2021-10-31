شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الطوارئ بعين شمس التخصصى يكشف تفاصيل أول جراحة روبوتية بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد أحمد عبد الرازق مدرس الجراحة العامة بطب عين شمس ونائب مدير وحدة الطوارئ بمستشفى عين شمس التخصصى، تفاصيل أول جراحة روبوتية تجرى فى جامعة عين شمس، موضحا أن الجراحة الروبوتية هى جراحة موجودة فى العالم كله منذ سنوات عديدة ولكن مع السنوات الأخيرة الوضع اختلف وظهرت أنواع روبوتية حديثة وأكثر تقدم ودقة .

وأضاف مدرس الجراحة العامة بطب عين شمس ونائب مدير وحدة الطوارئ بمستشفى عين شمس التخصصى ، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الجراحة الروبوتية هى جراحة تعتمد على مساعدة الإنسان الآلى للجراح فى تنفيذ قراراته، موضحا أن الإنسان الآلى لا يأخذ قرارات وإنما ينفذ قرارت الجراح بدقة أعلى من الأيدى البشرية .

وأشار مدرس الجراحة العامة بطب عين شمس، إلى أن من مميزات الجراحة الروبوتية ، أكثر دقة وتمكن الجراح من إجراء عمليات أصعب لم يكن من الممكن إجراؤها قبل ذلك ، ومفيد جدا فى العمليات التى تأخذ مدة طويلة وقد يتعرض فيها الطبيب لارهاق.

وأكد أن الجراح الآلى بمثابة نواة لإجراء عمليات جراحية عن بعد ، فعلى سبيل المثل يساعد الجراح على إجراءات جراحات معقدة فى محافظات أخرى .

وأضاف مدرس الجراحة العامة بطب عين شمس ونائب مدير وحدة الطوارئ بمستشفى عين شمس التخصصى ، أن جامعة عين شمس تشهد طفرة غير مسبوقة فى مختلف المجالات على رأسها القطاع الطبى ، موضحا أن هذه الجراحة تم إدخالها فى مستشفى عين شمس التخصصى أحد أكبر المستشفيات الجامعية التى تقدم خدمات للمرضى .

وقال، إن الروبوت يمكن استخدامه فى جراحات صعبة ومعقدة ويمكن استخدامه فى كافة جراحات المناظير الصعبة والطويلة ، وجراحات المسالك البولية والقلب والصدر ، والعمود الفقرى وغيرها .