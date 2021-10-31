شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تبدأ إجراء أول جراحة روبوتية باستخدام الإنسان الآلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت جامعة عين شمس، اليوم الأحد، نظام الجراحة الروبوتية في مستشفياتها الجامعية، لتكون بذلك مستشفيات جامعة عين شمس الأولى على مستوى جمهورية مصر العربية التي تطبق نظام الجراحة الروبوتية Robotic Surgery .

وقال الدكتور محمد أحمد عبد الرازق مدرس الجراحة العامة بطب عين شمس ونائب مدير وحدة الطوارئ بمستشفى عين شمس التخصصى، إن الجراحة الروبوتية هى جراحة موجودة فى العالم كله منذ سنوات عديدة، ولكن مع السنوات الأخيرة الوضع اختلف وظهرت أنواع روبوتية حديثة وأكثر تقدم ودقة.

وأضاف مدرس الجراحة العامة بطب عين شمس ونائب مدير وحدة الطوارئ بمستشفى عين شمس التخصصى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الجراحة الروبوتية هى جراحة تعتمد على مساعدة الإنسان الآلى للجراح فى تنفيذ قراراته، موضحا أن الإنسان الآلى لا يأخذ قرارات وإنما ينفذ قرارت الجراح بدقة أعلى من الأيدى البشرية.

وقال إن الروبوت يمكن استخدامه فى جراحات صعبة ومعقدة وفى كافة جراحات المناظير الصعبة والطويلة، وجراحات المسالك البولية والقلب والصدر، والعمود الفقرى وغيرها.

وتجرى أول عملية روبوتية لاستئصال المرارة باستخدام الروبوت، والمريضة تبلغ من العمر 18 عاما، وتستغرق حوالي 3 ساعات.