شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولة الأمم المتحدة: أشكر مصر لاستضافتها يوم المدن العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت ميمونة الشريف المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للستوطنات البشرية " الهابيتات " :" يسعدني أن أكون هنا في مدينة الأقصر التاريخية للاحتفال باليوم العالمي الأول للمدن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأود أن أشكر حكومة جمهورية مصر ومدينة الأقصر على استضافة هذا الحدث المهم، وأضافت الشريف علينا اتخاذ إجراءات الآن للتكيف مع الأحداث المناخية المتطرفة من خلال حماية كوكبنا وقرانا وبلداتنا ومدننا والحفاظ عليها".

جاء ذلك خلال استضافة الأقصر احتفالية "يوم المدن العالمى"، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، والذى يقام على مدار يومى 30 و31 أكتوبر الجارى، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، تحت رعاية رئيس الجمهورية، بحضور ممثلين رفيعي المستوى من الحكومات الوطنية والمحلية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية لتبادل الأفكار المبتكرة وأفضل الممارسات والحلول لبناء مناخ حضري ومرن.

وأضافت الدكتورة ميمونة الشريف:"موضوع اليوم العالمي للمدن "تكيف المدن من أجل التكيف مع تغير المناخ" هو دعوة للعمل. آمل أن آخذ التوصيات من جلسات المائدة المستديرة إلى COP26. آمل أن تفي الدول الأعضاء أيضًا بالتزاماتها لإعداد إجراءاتها المعلنة بينما ننطلق من Urban October نحو المنتدى الحضري العالمي في يونيو 2022 في كاتوفيتشي بولندا.

وتابعت:" يدعم برنامج الأمم المتحدة المدن في تقييم مشاكل المرونة ووضع السياسات والاقتراحات التنظيمية سياسات داعمة ومشاريع وبرامج محددة، وربط مسئولي المدينة والمصممين الحضريين بالجهات المانحة والممولين لتمويل التنفيذ ، وضمان تنسيق أفضل بين صانعي السياسات في المدينة والوطنيين والإقليميين، كما دعم برنامج الأمم المتحدة للهابيتات استراتيجيات تغير المناخ في أكثر من 11 ألف مدينة من خلال العهد العالمي لرؤساء البلديات من أجل المناخ والطاقة".

وأكدت المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للستوطنات البشرية " الهابيتات "، مدى أهمية البيانات الموثوقة التي تم التحقق من صحتها لنجاح عمليات إدارة مخاطر الكوارث. البيانات والسياسات القائمة على الأدلة هي لبنات بناء القدرة على الصمود. لضمان ترجمة السياسة إلى عمل على أرض الواقع بشكل فعال.

وقالت الدكتورة ميمونة الشريف:" يسعدني أننا أطلقنا أحدث إصدار من دليل شنجهاي 2021 ، إلى جانب مؤشر وجائزة شنجهاي مؤكدة نعزز التزامنا تجاه أجنداتنا العالمية و أهداف التنمية المستدامة (وخاصة الهدف 11) واتفاقية باريس بشأن تغير المناخ والأجندة الحضرية الجديدة. من خلال الوفاء بهذه الالتزامات العالمية، لدينا القدرة على التحول نحو مجتمعات مستدامة وقادرة على الصمود".

واختتمت المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للستوطنات البشرية " الهابيتات ":" يصادف يوم المدن العالمي نهاية شهر أكتوبر الحضري ، الذي كان يروج للعمل المناخي الطموح في المدن حيث نتوقع أن نتعلم كيف تزيد البلدان من طموحها المناخي "، قائلة:" سوف أسافر إلى COP 26 مباشرة بعد هذا الاجتماع وأتعهد بالمضي قدمًا في الأفكار المبتكرة وأفضل الممارسات التي تتم مناقشتها هنا في الأقصر إلى جلاسكو لمشاركتها مع المجتمع العالمي مضيفه دعونا نعمل جميعًا معًا لضمان تحويل التحديات إلى حلول والحلول إلى فرص".