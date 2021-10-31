شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للجامعات: مصر أول دولة أفريقية فى الأبحاث العلمية والـ30 بين الدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات بالدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم خلال حضورهم احتفالية التميز فى النشر العلمى التى ينظمها المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى.

وأوضح الدكتور محمد لطيف خلال كلمة له باحتفالية النشر العلمى المنعقدة الآن بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، أن لدينا 7 تصنيفات عالمية وهذا ينعكس على جودة التعليم، خاصة وأن الطلاب يبحثون عن ترتيب الجامعات التى يرغب فى الالتحاق بها.

وأشار لطيف إلى أن لدينا تصنيف شنجهاي الشامل للجامعات وتصنيف تايمز التعليم العالى وتصنيف كيو اس لتصنيف الجامعات وتصنيف يو اس نيوز الأمريكى ، وتصنيف ويبو متريكس، بالإضافة إلى تصنيف سيماجو وتصنيف ليدن الهولندى وجميعهم يعتمد على الأبحاث المنشورة دوليا.

وتابع، تم تعديل قواعد تعديل عمل اللجان العلمية بالدورة الثالثة عشرة للعمل على تحفيز الباحثين على نشر أبحاثهم فى محلات مصنفة فى قاعدة بيانات ويبو وتم تفعيل مسار التقدم للنشر العلمى .

وكشف طرق التقدم للجان العلمية حيث يوجد 3 طرق التقدم ويجوز محاسبة المتقدم على إنتاجه العلمى فقط لو كان متميزا بينما يكون المتقدم على رأس العمل فى جامعته وله إنتاج علمى عادى أن يكون جزء من التقييم يعتمد على النشاط .

وأشار إلى أنه فى عام 2018 بلغ عدد الأبحاث 11591 وفى عام 2019 سجل عدد الأبحاث 17430، وفى عام 2020 سجلت الأبحاث رقم 21789 بحثا.

وأكد الدكتور محمد لطيف، أن مصر بالمرتبة 30 فى ترتيب الدول فى الأبحاث، موضحا أن التصنيف يضم 234 دولة على مستوى العالم والقرارات، كما أنها تعد أول دولة أفريقية، متوقعا تقدم مصر فى الفترة المقبلة مع نهاية 2021.